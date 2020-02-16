«Повезло кому-то, такую девочку отхватил!»: Олимпийская чемпионка на Мальдивах показала сногсшибательную растяжку

16 Февр. 2020 2020-02-16T18:06:52+03:00

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Оказывается, украсить Мальдивы можно и своим присутствием. Такого мнения поклонники Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ульяны Донсковой. Лента спортсменки из Ростовской области пестрит различными шпагатами и сальто на песке. Великолепную растяжку молодая мать сохранила даже после родов, быстро придя в форму.

uliana12 Good morning World! У меня полная гармония с собой!

- Мальдивы меня не отпускают. Это было одно из самых безупречных путешествий. БЕЗУПРЕЧНЫХ. Все было идеально, - подписала она снимки и пожелала всем любви.

Подписчики не скупились на комплименты:

- Как же красиво! - написал один из них.

- Повезло же кому-то, такую девчонку отхватил, - согласен другой.

Известно, что спортсменка давно и счастливо замужем, у нее есть маленький сынишка. А еще она окончила актерские курсы и играет в театре. Каждый ее пост набирает тысячи лайков.

ИСТОЧНИК KP.RU