«Повезло кому-то, такую девочку отхватил!»: Олимпийская чемпионка на Мальдивах показала сногсшибательную растяжку
Оказывается, украсить Мальдивы можно и своим присутствием. Такого мнения поклонники Олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Ульяны Донсковой. Лента спортсменки из Ростовской области пестрит различными шпагатами и сальто на песке. Великолепную растяжку молодая мать сохранила даже после родов, быстро придя в форму.
- Мальдивы меня не отпускают. Это было одно из самых безупречных путешествий. БЕЗУПРЕЧНЫХ. Все было идеально, - подписала она снимки и пожелала всем любви.
Подписчики не скупились на комплименты:
- Как же красиво! - написал один из них.
- Повезло же кому-то, такую девчонку отхватил, - согласен другой.
Известно, что спортсменка давно и счастливо замужем, у нее есть маленький сынишка. А еще она окончила актерские курсы и играет в театре. Каждый ее пост набирает тысячи лайков.
ИСТОЧНИК KP.RU