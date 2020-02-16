«Просто жирненькая»: Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина опубликовала фото из раздевалки
Супруга тренера желто-синих Валерия Карпина опубликовала фото из раздевалки. Известно, что Дарья сейчас находится в интересном положении. Снимок она подписала так:
- Муж говорит, что сзади не видно, что я беременная... просто жирненькая.
Однако подписчики не согласились с главным тренером футбольного клуба «Ростов».
- Боков не вижу, так же и жирка не вижу. Валерий Георгиевич шутник. А вот грудь хороша, - написала одна из подписчиц Карпиной.
- Даша, и сзади, и спереди ты - огонь! А Валера просто влюбленный папа! - согласна другая.
- Всем бы такими «жирненькими» быть, - перешла в наступление третья. - Сам он жирненький.
Но были и такие комментарии: «Очень красиво оформлена беременность» и «Он любит и будет любить Вас любую и всегда».
Пост молодой мамы уже набрал сотни виртуальных сердечек.
ИСТОЧНИК KP.RU