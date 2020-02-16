2020-02-16T18:15:32+03:00
Спорт

«Просто жирненькая»: Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина опубликовала фото из раздевалки

Подписчики поддерживают молодую маму, как могут
ГОШЕВ Игорь
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Супругов называют одной из самых красивых пар российского спорта. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.Супругов называют одной из самых красивых пар российского спорта. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.
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Супруга тренера желто-синих Валерия Карпина опубликовала фото из раздевалки. Известно, что Дарья сейчас находится в интересном положении. Снимок она подписала так:

- Муж говорит, что сзади не видно, что я беременная... просто жирненькая.

Однако подписчики не согласились с главным тренером футбольного клуба «Ростов».

dasha.karpinadasha.karpina
Муж говорит, что сзади не видно, что я беременная... просто жирненькая
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- Боков не вижу, так же и жирка не вижу. Валерий Георгиевич шутник. А вот грудь хороша, - написала одна из подписчиц Карпиной.

- Даша, и сзади, и спереди ты - огонь! А Валера просто влюбленный папа! - согласна другая.

- Всем бы такими «жирненькими» быть, - перешла в наступление третья. - Сам он жирненький.

Но были и такие комментарии: «Очень красиво оформлена беременность» и «Он любит и будет любить Вас любую и всегда».

Пост молодой мамы уже набрал сотни виртуальных сердечек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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