2020-02-16T18:48:03+03:00
Происшествия

В Ростовской области столкнулись легковушки: женщина и ребенок в больнице

Авария произошла на трассе вечером
Ольга ГОПАЛО
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Авария произошла на трассе в Ростовской области.Авария произошла на трассе в Ростовской области.Фото: Сергей ГАПОН
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Накануне, 15 февраля, в Ростовской области произошла авария, в которой пострадали женщина и ребенок. Как рассказали в главном Управлении МВД России по региону, о происшествии стало известно около 19:40. Дорожное происшествие случилось на трассе между поселком Орловским и селом Ремонтное. Очевидцы рассказали, что там столкнулись две легковушки.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал на полосу встречного движения, где в это время ехали «Жигули». В результате, помощь потребовалась девочке-школьнице и женщине, которые ехали в автомобиле ВАЗ. Приехавшие на место аварии медики отвезли пострадавших на автомобиле скорой помощи в ближайшую районную больницу.

В ведомстве добавили, что по факту аварии проводится проверка, по результатам которой экспертам станут известны все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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