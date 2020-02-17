2020-02-17T08:19:02+03:00
Происшествия

В Ростове водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку

В настоящее время ведутся поиски злоумышленника
Виктория Никитина
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В Ростове водитель такси изнасиловал пассажиркуВ Ростове водитель такси изнасиловал пассажиркуФото: "КП" Архив
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В Ростове водитель такси изнасиловал свою пассажирку.

Инцидент произошел в Советском районе донской столицы. Ростовчанка рассказала, что она заказала машину в популярном приложении «Яндекс.Такси». На заказ подъехал водитель на белой Skoda rapid. Но, по всей видимости, водитель давно подыскивал себе жертву и отвозить пассажирку к месту назначения в его планы не входило.

Как только девушка села в автомобиль, щелкнули замки на дверях и водитель напал на нее, совершив над девушкой сексуальные действия насильственного характера. О произошедшем потерпевшая незамедлительно сообщила в полицию.

- Сейчас ведутся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление личности и задержание подозреваемого в совершении преступления, - сообщил источник портала «Регион online» в правоохранительных органах.

По факту произошедшего ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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