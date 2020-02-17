2020-02-17T08:40:30+03:00
Общество

Мужа ростовчанки Анастасии Костенко в очередной раз раскритиковали подписчики

«Что в голове у тебя? Каша?»
Виктория Никитина
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Дмитрия Тарасова снова раскритиковали подписчики. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в ИнстаграмДмитрия Тарасова снова раскритиковали подписчики. Фото: аккаунт Дмитрия Тарасова в Инстаграм
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Волной негатива снова захлестнуло футболиста Дмитрия Тарасова за опубликованный в соцсети пост.

Супруг ростовской модели Анастасии Костенко выложил в своем аккаунте в Инстаграм фото с собакой и поделился своим мнением о том, что он думает по поводу борьбы с живодерством.

- А какие у вас есть животные? Пока любимая была беременная, кого она только не хотела взять, - поинтересовался в конце размышлений Дмитрий Тарасов.

Но далеко не всем пользователям эта публикация пришлась по душе. Некоторые попросту не нашли в ней никакого смысла.

«Что в голове у тебя? Каша? Сам понял, что написал? Иди бегай лучше», - прозвучало в комментариях.

Некоторые даже подумали, что этот текст за Тарасова писала Костенко.

«Ты лет пять назад критиковал себя за публичность, передумал?» - поинтересовались подписчики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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