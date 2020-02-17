Мужа ростовчанки Анастасии Костенко в очередной раз раскритиковали подписчики
Волной негатива снова захлестнуло футболиста Дмитрия Тарасова за опубликованный в соцсети пост.
Супруг ростовской модели Анастасии Костенко выложил в своем аккаунте в Инстаграм фото с собакой и поделился своим мнением о том, что он думает по поводу борьбы с живодерством.
- А какие у вас есть животные? Пока любимая была беременная, кого она только не хотела взять, - поинтересовался в конце размышлений Дмитрий Тарасов.
Но далеко не всем пользователям эта публикация пришлась по душе. Некоторые попросту не нашли в ней никакого смысла.
«Что в голове у тебя? Каша? Сам понял, что написал? Иди бегай лучше», - прозвучало в комментариях.
Некоторые даже подумали, что этот текст за Тарасова писала Костенко.
«Ты лет пять назад критиковал себя за публичность, передумал?» - поинтересовались подписчики.
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ИСТОЧНИК KP.RU