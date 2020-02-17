Ростовчанка Полина Диброва стала объектом упреков подписчиков после похода в Большой театр

17 Февр. 2020 2020-02-17T09:03:02+03:00

«Как будто не в театр, а на фотосессию пришли»

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Подписчики ростовской модели Полины Дибровой решили, что в приличные места девушка ходит только ради снимков для соцсети.

Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото. На снимке были запечатлены Полина с мужем Дмитрием и компания их друзей в день, когда они побывали на спектакле в Большом театре.

- Когда говоришь, что идешь в Большой Театр - плечи хочется расправить и сказать громче. Действительно, место творческой силы, красоты и гармонии, - написала Диброва.

«Как будто не в театр на действие, а на фотосессию в Большом, показать, что были здесь», - высказал свое мнение один из комментаторов.

Но нашлись и те, кому опубликованный снимок очень понравился.

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ИСТОЧНИК KP.RU