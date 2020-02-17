Ростовчанка Полина Диброва стала объектом упреков подписчиков после похода в Большой театр
Подписчики ростовской модели Полины Дибровой решили, что в приличные места девушка ходит только ради снимков для соцсети.
Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото. На снимке были запечатлены Полина с мужем Дмитрием и компания их друзей в день, когда они побывали на спектакле в Большом театре.
- Когда говоришь, что идешь в Большой Театр - плечи хочется расправить и сказать громче. Действительно, место творческой силы, красоты и гармонии, - написала Диброва.
«Как будто не в театр на действие, а на фотосессию в Большом, показать, что были здесь», - высказал свое мнение один из комментаторов.
Но нашлись и те, кому опубликованный снимок очень понравился.
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ИСТОЧНИК KP.RU