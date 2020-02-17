2020-02-17T09:03:02+03:00
Общество

Ростовчанка Полина Диброва стала объектом упреков подписчиков после похода в Большой театр

«Как будто не в театр, а на фотосессию пришли»
Виктория Никитина
Поделиться:
Ростовчанку Полину Диброву раскритиковали за "показушность". Фото: аккаунт Полины Дибровой в ИнстаграмРостовчанку Полину Диброву раскритиковали за "показушность". Фото: аккаунт Полины Дибровой в Инстаграм
Изменить размер текста:

Подписчики ростовской модели Полины Дибровой решили, что в приличные места девушка ходит только ради снимков для соцсети.

Девушка опубликовала в своем профиле Инстаграм новое фото. На снимке были запечатлены Полина с мужем Дмитрием и компания их друзей в день, когда они побывали на спектакле в Большом театре.

- Когда говоришь, что идешь в Большой Театр - плечи хочется расправить и сказать громче. Действительно, место творческой силы, красоты и гармонии, - написала Диброва.

«Как будто не в театр на действие, а на фотосессию в Большом, показать, что были здесь», - высказал свое мнение один из комментаторов.

Но нашлись и те, кому опубликованный снимок очень понравился.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полина Диброва показала новорожденного сына.

Супруга телеведущего также опубликовала фото во время беременности.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Путь о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ростовчанка Полина Диброва стала объектом упреков подписчиков после похода в Большой театр
Мужа ростовчанки Анастасии Костенко в очередной раз раскритиковали подписчики
В Ростове водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку
В Ростовской области столкнулись легковушки: женщина и ребенок в больнице
Зрители «Голос.Дети» назвали рэпера Басту лучшим наставником шоу
«Просто жирненькая»: Супруга тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина опубликовала фото из раздевалки
«Повезло кому-то, такую девочку отхватил!»: Олимпийская чемпионка на Мальдивах показала сногсшибательную растяжку
«Самое грустное фото»: День влюбленных закончился, осадок остался
В Ростовской области грабитель с ножом напал на продавца ювелирного магазина
В Ростове-на-Дону ищут 84-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону арендатор «КамАЗа» продал его и потратил деньги
Отключения света в Ростове-на-Дону 17 февраля 2020: где и когда