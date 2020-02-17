В Ростове-на-Дону расчищают территорию для строительства моста на Малиновского

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:00:43+03:00

Строительство начнется уже на этой неделе

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Подрядчики завершают подготовительные работы для начала строительства моста на Малиновского. Как сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону, специалисты приступят к основным строительно-монтажным работам уже на этой неделе.

По условиям договора, организации предстоит в течение 26 месяцев разобрать имеющиеся конструкции, возвести два параллельных моста по три полосы движения, переустроить все коммуникации, включая водопроводные и электрические, ливневую канализацию и контактную троллейбусную сеть. Автомобильная дорога будет оснащена съездами в жилую зону, разворотами и проездами под путепроводом, а также оснащена разметками и светофорами.

- Сейчас проводятся подготовительные работы, включающие расчистку территории и строительство дороги для проезда спецтехтники, - сообщили в пресс-службе администрации Ростова-на-Дону.

Стоит отметить что на строительство объекта выделено 2,2 млрд рублей на строительство путепровода.

ИСТОЧНИК KP.RU