В Ростовской области водитель насмерть сбил мужчину

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:10:02+03:00

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В Ростовской области произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина. Происшествие случилось накануне вечером в Советском районе.

По данным регионального ГИБДД, вечером 35-летний мужчина на отечественной авто двигался по дороге «Обливская-Каргинская». Примерно в 20:00 на подъездах к хутору Ставиднянскому водитель не заметил мужчину на дороге. Человек сидел прямо на проезжей части.

На улице уже было темно, а на пешеходе не было специальной одежды со «светорассеивателями». Водитель слишком поздно заметил опасность и не успел среагировать.

- В результате ДТП 35-летний пешеход скончался на месте еще до приезда скорой помощи, - отметили в правоохранительном ведомстве.

На данный момент полицейские устанавливают все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU