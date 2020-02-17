В Батайске легковушка врезалась в дерево

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:12:25+03:00

Изменить размер текста: A A

В городе Батайске Ростовской области произошла авария. Об этом рассказали в Главном Управлении МВД России по региону. Известно, что дорожное происшествие случилось возле дома под номером десять по улице Гастелло около половины восьмого вечера в выходные.

По предварительным данным, водитель за рулем автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал с дороги. В результате чего врезался в дерево. В итоге, 42-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля, получил травмы. На скорой его доставили в ближайшую больницу.

Как оказалось, водитель был в состоянии опьянения. В отношении него уже составлен административный протокол. Ему грозит штраф в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

А вот если нарушение будет повторным, то еще и уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU