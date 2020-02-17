Отказ без причин: активисты не захотели обсуждать строительство мусоропереробатывающего комплекса в Мясниковском районе

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:18:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Инициативная группа Мясниковского района оказалась не готова взвешенно обсудить строительство отходоперерабатываюшего комплекса рядом с хутором Веселый. Круглый стол, на котором поднимались вопросы возведения современного экокомплекса, прошли 14 февраля в Ростове-на-Дону.

На встрече присутствовали руководители донских министерств, эксперты-экологи, ученые, многие члены общественных организаций, специалисты по защите окружающей среды. Ведущей общественных слушаний выступила заслуженный работник культуры России Елена Смирнова.

Одной из первых слово предоставили заведующей кафедрой экологии Новочеркасского инженерно-мелиоративного института Татьяне Дровозовой. Она подготовила специальную презентацию, рассказала о проведённых исследованиях и показала, что потенциальное предприятие никак не угрожает местным жителям.

- Мы провели оценку возможного состояния воздуха и пришли к выводу, что загрязнение воздуха происходить не будет. Все показатели останутся в пределах допустимой нормы, - отметила ученый.

Елена Смирнова обратилась к инициативной группе, выступающей против строительства объекта в Веселом, с предложением выслушать ещё одного эксперта, и после него задать все волнующие вопросы. Однако инициативная группа решила проявить «характер». Люди не стали слушать экспертов и массово покинули зал заседаний.

- Такое поведение неуважение по отношению ко всем собравшимся. Это говорит о том, что жители не хотят разбираться в столь важном вопросе, - сказала ведущая Елена Смирнова.

Несмотря на это, вопросы, заранее записанные активистами, все таки были рассмотрены. Специалисты прошлись по списку, зачитали меморандум и обсудили все написанные в нем домыслы.

Ростовчанин, эксперт Общественной палаты Николай Ларин высказался в поддержку строительства объекта, подчеркнув, что несмотря на возмущение отдельных активистов, строительство объекта нужно продолжать.

- Нам в любом случае необходимо провести «мусорную» реформу, необходимо строить современные отходопереробатывающие заводы по всем правилам, иначе мы утонем в мусоре. Ростовская область нуждается в этом, - эмоционально высказался Николай Ларин.