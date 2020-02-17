Экс-футболист «Ростова» будет работать тренером в США

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:49:16+03:00

В составе сборной страны о выступал в 30 матчах

Изменить размер текста: A A

35-летний футболист Дмитрий Торбинский, который выступал за донской клуб при тренере Курбане Бердыеве, переехал жить и работать в США.

- Не собираюсь объявлять о завершении футбольной карьеры. Я сейчас не в России, уехал жить в США. Сейчас пробую себя в роли тренера, - рассказал полузащитник в интервью «Р-Спорт».

За свою спортивную карьеру футболист 30 раз, с 2007 по 2016 годы, выступал в составе сборной России.

В составе желто-синих футболист играл в сезоне 2014-2015 года, забив три мяча. Тогдашний тренер Курбан Бердыев изменил тактику игрока. При нем Дмитрий Торбинский показал один из лучших отрезков в своей карьере.

Последним клубом Дмитрия Торбинского стал красноярский «Енисей». Хавбек также играл за московский «Спартак» и «Локомотив», челябинский «Спартак», казанский «Рубин», «Ростов», «Краснодар», кипрский ФК «Пафос» и калининградский клуб «Балтика».

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU