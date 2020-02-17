Кто видел, кто знает: В Ростовской области пропали два школьника

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:37:25+03:00

С воскресенья от них ни слуху, ни духу

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В Ростовской области пропали школьники. Об этом сообщили в главном Управлении МВД России по региону. Известно, что оба мальчика из Обливского района. Родиону Будяну десять лет, а его другу Артему Мазановичу - столько же. Так, в воскресенье, 16 февраля, они ушли из дома. Однако до настоящего времени об их местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

В ведомстве добавили, что на Артеме была зимняя куртка зеленого цвета ниже пояса с капюшоном, темного цвета вязаная шапка, синие джинсы и черного цвета ботинки. А на Родионе - синяя куртка с капюшоном, джинсы синего цвета, зимние ботинки темного цвета и черная вязаная шапка.

На вид мальчикам 10-11 лет, их рост от 145-150 сантиметров, оба они худощавого телосложения. Если вы что-то знаете об их местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Всем, кто располагает информацией о местонахождении школьников, просьба сообщить по телефонам: 8 (863) 962-14-40, 8-909-437-30-36; 8-906-429-81-21; 8-928-161-26-36 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU