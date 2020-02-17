В Ростовской области забраковали 2,8 тонны семян подсолнечника

17 Февр. 2020 2020-02-17T10:53:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области эксперты забраковали крупную партию семян. Об этом рассказали в региональном Управлении Россельхознадхора. Известно, что инцидент произошел на территории Кагальницкого района. Там была выявлена партия урожая 2017 года, подготовленная к выпуску в оборот и не соответствующая отечественным стандартам. В общей сложности таковых оказалось 2,8 тонны.

- При проверке на посевные качества партии семян подсолнечника инспекторами установлено несоответствие требованиям ГОСТ по показателю всхожести, - добавили в ведомстве. - Причинами такого снижения показателя может являться нарушение условий хранения, в числе которых увлажнение, температурные перепады, высота штабеля, превышение сроков хранения, механическое повреждение при перемещении, нарушение норм закладки семян на хранение и неправильное применение химических средств дезинсекции.

Федеральным законом «О семеноводстве» использовать для посева семена, сортовые и посевные качества которых не соответствуют требованиям нормативных документов запрещается.

В настоящее время семена находятся на ответственном хранении.

ИСТОЧНИК KP.RU