В Ростове изъяли более 20 тысяч флаконов нелегальных духов

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:08:34+03:00

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В Ростове правоохранители накрыли два склада с нелегальной парфюмерией.

Склады обнаружились на улицах Портовой и Циолковского. Парфюмеры там производили и хранили нелегальную продукцию. Подпольных производителей поймали 14 февраля. Об этом сообщается в одном из местных пабликов соцсети.

На складе во время проведения обыска изъяли более 20 тысяч флаконов духов известных брендов. Ущерб был оценен в сумму более 100 тысяч рублей.

- В организации незаконного бизнеса оперативники подозревают 37-летнего жителя станицы Кагальницкая. В отношении него возбуждено уголовное дело за незаконное использование товарных знаков, как минимум, - говорится в сообщении.

Если вина производителя будет доказана, то ему грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU