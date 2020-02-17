В Ростове агрессивные псы пугают местных жителей Северного микрорайона

17 Февр. 2020 2020-02-17T21:51:57+03:00

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Ростовчане пожаловались на свору агрессивных собак, бросающихся на детей.

Уже в течение трех месяцев во дворе дома на улице Вятской живут пять собак. Местные жители уверяют, что животные ведут себя агрессивно и бросаются на детей. Обеспокоенные горожане обратились в Центр безнадзорных животных, но ничего по сей день не изменилось. Оказалось, что собак подкармливают местные жители, поэтому они прижились во дворе. О происходящем ростовчане рассказали в одном из местных пабликов соцсети.

- Уже неоднократно эта стая собак кидалась на детей, играющих на стадионе в футбол. Кроме того, они гоняют и убивают кошек, - заявил ростовчанин.

Он попросил решить эту ситуацию и избавить их от животных. К публикации было прикреплено видео, на котором показаны бегающие собаки.

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ИСТОЧНИК KP.RU