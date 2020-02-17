Мужчину со множеством татуировок разыскивают в Ростовской области

17 Февр. 2020 2020-02-17T22:23:12+03:00

Дончанин пропал еще в июле прошлого года

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области ищут пропавшего в прошлом году местного жителя.

40-летний Дмитрий Юрьевич Денисенко ушел из дома в городе Таганроге еще в июле 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники пытались разыскать его собственными силами, но поиски не увенчались успехом и они обратились с заявлением об исчезновении в полицию.

Рост пропавшего около 165 сантиметров, лицо у мужчины треугольной формы. У него карие глаза и короткие темные волосы. В чем был одет на момент исчезновения, не уточняется. Известно только, что у Дмитрия множество татуировок по всему телу.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-8634-632-220, 8-8634-632-245 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области разыскивают пропавшего четыре года назад Алексея Богданова.

На правой руке мужчины нет половины указательного пальца.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU