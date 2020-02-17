2020-02-17T22:23:12+03:00
Происшествия

Мужчину со множеством татуировок разыскивают в Ростовской области

Дончанин пропал еще в июле прошлого года
Виктория Никитина
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В Ростовской области разыскивают мужчинуВ Ростовской области разыскивают мужчинуФото: Тимур ХАНОВ
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В Ростовской области ищут пропавшего в прошлом году местного жителя.

40-летний Дмитрий Юрьевич Денисенко ушел из дома в городе Таганроге еще в июле 2019 года. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Родственники пытались разыскать его собственными силами, но поиски не увенчались успехом и они обратились с заявлением об исчезновении в полицию.

Рост пропавшего около 165 сантиметров, лицо у мужчины треугольной формы. У него карие глаза и короткие темные волосы. В чем был одет на момент исчезновения, не уточняется. Известно только, что у Дмитрия множество татуировок по всему телу.

- Всем, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 8-8634-632-220, 8-8634-632-245 или 02, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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На правой руке мужчины нет половины указательного пальца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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