2020-02-18T09:14:11+03:00
Общество

Ростовчанина Дмитрия Диброва в обморочном состоянии экстренно доставили в больницу

Сначала у телеведущего было подозрение на эпилепсию
Виктория Никитина
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Дмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в ИнстаграмДмитрия Диброва экстренно госпитализировали в Москве. Фото: аккаунт Дмитрия Диброва в Инстаграм
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В Москве экстренно госпитализировали уроженца Ростова Дмитрия Диброва

Известному телеведущему внезапно стало плохо. Есть предположение, что у него произошел приступ эпилепсии, в результате которого он потерял сознание. Диброву тут же вывзвали скорую помощь, которая госпитализировала его из кинотеатра "Октябрь".

- Да, вы представляете, внезапный обморок. Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. Сейчас все нормально, - пояснил Дибров в интервью телеканалу РЕН ТВ, отметив, что врачи "немедленно похлопотали о его здоровье".

В настоящее время телеведущему предстоит пройти обследование, чтобы медики смогли установить причину потери сознания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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