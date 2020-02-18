Ростовчанина Дмитрия Диброва в обморочном состоянии экстренно доставили в больницу
В Москве экстренно госпитализировали уроженца Ростова Дмитрия Диброва
Известному телеведущему внезапно стало плохо. Есть предположение, что у него произошел приступ эпилепсии, в результате которого он потерял сознание. Диброву тут же вывзвали скорую помощь, которая госпитализировала его из кинотеатра "Октябрь".
- Да, вы представляете, внезапный обморок. Ничего страшного! В 60 лет каждый имеет право на обморок. Сейчас все нормально, - пояснил Дибров в интервью телеканалу РЕН ТВ, отметив, что врачи "немедленно похлопотали о его здоровье".
В настоящее время телеведущему предстоит пройти обследование, чтобы медики смогли установить причину потери сознания.
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ИСТОЧНИК KP.RU