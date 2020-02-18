В Ростове-на-Дону тушили столовую лицея на улице Содружества

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:34:57+03:00

На месте работали 45 человек огнеборцев. Фото: ГУ МВД России по РО.

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В понедельник, 17 февраля, в Ростове-на-Дону произошло ЧП. О нем сообщили очевидцы, позвонившие в единую диспетчерскую службу. Они рассказали, что пожар начался в лицее № 58, что в Западном жилом массиве. Огнеборцы сразу же выехали по указанном адресу на улицу Содружества, 43.

- Произошло возгорание электропроводки в столовой учебного заведения, - рассказали в Главном правлении МЧС России по региону. - Общая площадь пожара составила десять квадратных метров. Н месте работали 45 человек огнеборцев и 13 спецмашин. Уже через полчаса им удалось ликвидировать открытое горение.

В ведомстве добавили, что в результате пожара никто не пострадал.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование, результатам которого станут известны все обстоятельства случившегося.

Напомним, в Ростове-на-Дону был пожар, в котором сгорело более 100 зданий. Это произошло в самом центре города.

ИСТОЧНИК KP.RU