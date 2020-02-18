Масштабные отключения света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: где и когда

18 Февр. 2020 2020-02-18T09:54:07+03:00

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 18 февраля 2020. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону пройдут отключения света 18 февраля 2020

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Масштабные отключения света в Ростове-на-Дон 18 февраля 2020: где и когда. Известно, что речь идет о многих улицах, которые расположены в разных районах донской столицы. Как рассказали энергетики, все отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет света*

с 09:00 до 11:00:

- ул. Артёмовская 45-71, 50-90; ул. Днепростроевская 119-129, 136-148; ул. Коминтерна 61-77, 66-88; ул. 1-я Круговая 70/1; ул. Международная 48-60, 60/126; ул. Минаева 4

с 09:00 до 14:00:

- ул. Лермонтовская 11; ул. Сиверса 11; пер. Гвардейский 1Б, 17-25, 25А, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-31 18.02.20 19.02.20 09=00 17=00

- просп. Кировский 69А, 69Б; ул. Тельмана 118А, 118Б; ул. Города Волос 99-101, 103

с 09:00 до 16:00:

- ул. Петрашевского 48/23, 105/1

с 09:00 до 17:00:

- пер. Гаражный 1-3, 2-6; пер. Красногорский 1-23, 2-30, 23/211, 30/209; пер. Кущевский 3-41, 4-38; пер. Могилевский 1-9, 8-18; пер. ОГПУ 2-16, 15-21; пер. Парусный 18-50, 23-59; ул. Подгорная 54; ул. Портовая 193/2, 211-239

- ул. Турмалиновская 62, 67-81, 79/1, 79/2, 79/3

- ул. Малиновского 216; ул. Таганрогское шоссе 1-3, 2-6, 144, 144А; пер. Нефтяной; пер. Элеваторный; пер. Машиностроительный; пер. Нефтекачка; с/т Восход; с/т Восход-2; с/т Малинка

- ул. Артёмовская 45-71, 50-90; ул. Днепростроевская 119-129, 136-148; ул. Коминтерна 61-77, 42-88; ул. Международная 30-60, 60/126, 31-37; ул. Бакланова 3-7, 6-16; пер. Вертолётный 3-9; ул. 1-я Володарского 49-71, 72-98; ул. 2-я Володарского 106-128, 131-183; ул. Горбачёва 88-108, 125-145; ул. 1-я Круговая 79-83, 70-90; ул. Курортная 67-99, 68-100; пер. Лосева 4, 5-9; ул. Минаева 2-24, 3-27.

- ул. Зенитчиков 22-38, 19-33; пер. Гвардейский 69-83; ул. Козлова 13-27, 14-28; ул. Коровкина 39-45

- ул. Лермонтовская 1-15; пер. Гвардейский 17-25, 25А, 24-26; ул. Филимоновская 41-63, 20-38

с 10:00 до 13:00:

- ул. Комарова 9А, 9/2, 9/4, 11, 11/1, 11/2, 11/3 18.02.20 18.02.20 10=00 13=00

остов-на-Дону с/т «Космос»; с/т «Россельмашевец»; с/т «Агропром» с/т «Виноградарь»; с/т «Мичуринец»

с 14:00 до 16:00:

- ул. Бакланова 3-7, 6-16; пер. Вертолётный 3-9; ул. 1-я Володарского 49-71, 72-98; ул. 2-я Володарского 106-128, 131-183; ул. Горбачёва 88-108, 125-145; ул. Коминтерна 42-64, 86Б; ул. 1-я Круговая 79-83, 70-90; ул. Курортная 67-99, 68-100; пер. Лосева 4, 5-9; ул. Международная 31-37, 30-48; ул. Минаева 2-24, 3-27

*По данным Донэнерго.

ИСТОЧНИК KP.RU