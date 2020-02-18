Бывшего начальника пресс-службы ростовской администрации выпустили из под домашнего ареста

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:49:18+03:00

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В Ростове-на-Дону бывшего начальника пресс-службы городской мэрии Марию Давыдову выпустили из под домашнего ареста. Женщина не могла покидать пределы своего жилище почти два месяца. Информацию об этом сообщает 1Rnd.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

17 февраля суд снял с Марии запрет покидать собственный дом. Давыдову отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Интересно, но буквально на следующий день появилась информация, что место главы пресс-службы займет ведущая Мария Петрова. В свою очередь «Ростов-официальный», который находится в ведомстве управления, возглавит новый директор - Оксана Осипова из Таганрога.

Напомним, бывшего пресс-секретаря городской администрации задержали еще зимой прошлого года. 19 декабря правоохранители провели обыск в доме Давыдовой и возбудили уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий».

Позже выяснилось, что разбирательства начались после того, как бывший PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько дал показания против Давыдовой. Он рассказал, как они заключили сговор. По плану ООО «Деловое сообщество», директором которого являлся Штанько, должна выиграть тендер на оказание услуг по освещению деятельности ростовской мэрии. По его словам, Давыдова помогла ему с этим.

ИСТОЧНИК KP.RU