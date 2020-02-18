Пошли вторые сутки: В городе Шахты 25 тысяч человек остались без воды

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:06:34+03:00

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Вот уже вторые сутки устраняют чрезвычайное происшествие, которое случилось в понедельник, 17 февраля, в городе Шахты Ростовской области. Утром в поселке Новосветловский крупная коммунальная авария произошла на водоводе диаметром в тысячу метров.

Как рассказали в местной администрации, случившееся повлекло за собой отсутствие водоснабжения у 25 тысяч жителей города Шахты.

Известно, что работы по ликвидации аварии еще идут. На месте работает десять спецмашин и 24 человек коммунальщиков.

Кроме того, спасатели организовали подвоз воды для жителей (ниже адреса, где стоят автоцистерны, - прим. автр.). Помимо этого, в местной администрации озвучили телефоны, по котором стоит звонить жителям. Дозвонившись по тем, что указаны ниже, можно будет еще дополнительно запросить подвоз воды.

АЛЛО!

Куда звонить*

ЕДДС города «112»;

УК ООО «Рассвет» пос.Майский 28-38-91;

УК ООО «Сервис Град» пос.б.ш.Нежданная 28-29-21;

УК ООО «Жилсервис» пос.б.ш.Южная 22-61-25;

Диспетчерская служба ГУП РО «УРСВ» 22-75-68, 22-70-18, 22-45-31;

ТОРН «Нежданная» 28-01-79.

ВАЖНО

Стоянка автоцистерн здесь*

- ул.Майская 20, 25-А,

- ул.Образцова 2-А,

- бульвар Аллейный 11,

- ул.40 лет Победы(маг. «Ивушка»),

- ул.Достоевского 89-Ж, корпус 6,

- ул.Дачная 297,

- ул.Келдыша 7.

*По данным администрации города Шахты.

ИСТОЧНИК KP.RU