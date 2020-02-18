Пошли вторые сутки: В городе Шахты 25 тысяч человек остались без воды
Вот уже вторые сутки устраняют чрезвычайное происшествие, которое случилось в понедельник, 17 февраля, в городе Шахты Ростовской области. Утром в поселке Новосветловский крупная коммунальная авария произошла на водоводе диаметром в тысячу метров.
Как рассказали в местной администрации, случившееся повлекло за собой отсутствие водоснабжения у 25 тысяч жителей города Шахты.
Известно, что работы по ликвидации аварии еще идут. На месте работает десять спецмашин и 24 человек коммунальщиков.
Кроме того, спасатели организовали подвоз воды для жителей (ниже адреса, где стоят автоцистерны, - прим. автр.). Помимо этого, в местной администрации озвучили телефоны, по котором стоит звонить жителям. Дозвонившись по тем, что указаны ниже, можно будет еще дополнительно запросить подвоз воды.
АЛЛО!
Куда звонить*
ЕДДС города «112»;
УК ООО «Рассвет» пос.Майский 28-38-91;
УК ООО «Сервис Град» пос.б.ш.Нежданная 28-29-21;
УК ООО «Жилсервис» пос.б.ш.Южная 22-61-25;
Диспетчерская служба ГУП РО «УРСВ» 22-75-68, 22-70-18, 22-45-31;
ТОРН «Нежданная» 28-01-79.
ВАЖНО
Стоянка автоцистерн здесь*
- ул.Майская 20, 25-А,
- ул.Образцова 2-А,
- бульвар Аллейный 11,
- ул.40 лет Победы(маг. «Ивушка»),
- ул.Достоевского 89-Ж, корпус 6,
- ул.Дачная 297,
- ул.Келдыша 7.
*По данным администрации города Шахты.
ИСТОЧНИК KP.RU