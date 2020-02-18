В Ростове бухгалтера гимназии осудят за кражу 14,5 млн рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:18:01+03:00

Деньги должны были потратить на нужды школы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Деньги должны были потратить на нужды школы

Изменить размер текста: A A

В Ростове главного бухгалтера гимназии № 35 осудят за кражу более 14,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Эти деньги женщина присвоила себе за год. Средства похищались с расчетных счетов учебного заведения. А предназначались они для нужд школы.

- На бухгалтера гимназии завели уголовное дело предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ по статье «Присвоение». Прокуратура Ленинского района города направила его в суд, — пояснили в областном ведомстве.

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области к штрафу приговорили бывшую сотрудницу таможни за лжеинвалидность

Приговор в законную силу еще не вступил

В ходе следствия стало известно, что экс-работница Ростовской таможни. Она по поддельным документам незаконно получила справку об инвалидности. Ее она передала в отделение пенсионного фонда (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU