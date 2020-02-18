В Ростове бухгалтера гимназии осудят за кражу 14,5 млн рублей
В Ростове главного бухгалтера гимназии № 35 осудят за кражу более 14,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
Эти деньги женщина присвоила себе за год. Средства похищались с расчетных счетов учебного заведения. А предназначались они для нужд школы.
- На бухгалтера гимназии завели уголовное дело предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ по статье «Присвоение». Прокуратура Ленинского района города направила его в суд, — пояснили в областном ведомстве.
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ИСТОЧНИК KP.RU