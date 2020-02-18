2020-02-18T11:09:01+03:00
Общество

«Здоровья казаку!»: Поклонники встревожены состоянием Дмитрия Диброва

Говорят, что телеведущему стало плохо во время премьеры
ГОШЕВ Игорь
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Пара воспитывает троих мальчишек. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Пара воспитывает троих мальчишек. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Поклонники не на шутку встревожились новостью, которая появилась в Интернете. Речь шла о том, что известный телеведущий Дмитрий Дибров почувствовал себя плохо. Он отправился на премьеру фильма вместе с супругой.

Говорят, что известный ТВ-ведущий упал в обморок. А поклонники сразу предположили: «Видимо, давление». В итоге на страничке его супруги и самого шоу-мена появились сотни встревоженных комментарий. Молодой супруге Диброва пришлось успокаивать всех встревоженных.

polinadibrovapolinadibrova
Мой дорогой муж, начался твой день и твой год.
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- Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо, - написала Полина. - Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть.

В итоге под постом появились такие комментарии: «Здоровья казаку!», «Выздоравливайте скорее. Берегите друг друга», «Скорейшего восстановления! Дай Бог здоровья!» и «Отдыхайте и не пугайте больше нас так любимые!».

Напомним, супруги Полина и Дмитрий Дибровы из Ростова-на-Дону, пара воспитывает троих сыновей.

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Супруга телеведущего Дмитрия Диброва - Полина недавно стала мамой в третий раз. Готовить, убирать квартиру, помогать ухаживать за детьми жене шоумена помогает домашний персонал. Узнав об этом, поклонники красавицы заявили, что не понимают, зачем не работающей маме нужна няня и помощница по дому? Неужели, Полина не справляется сама?

Полина не стала молчать и ответила на нападки подписчиков в Instagram (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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