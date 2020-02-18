«Здоровья казаку!»: Поклонники встревожены состоянием Дмитрия Диброва

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:09:01+03:00

Говорят, что телеведущему стало плохо во время премьеры

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Поклонники не на шутку встревожились новостью, которая появилась в Интернете. Речь шла о том, что известный телеведущий Дмитрий Дибров почувствовал себя плохо. Он отправился на премьеру фильма вместе с супругой.

Говорят, что известный ТВ-ведущий упал в обморок. А поклонники сразу предположили: «Видимо, давление». В итоге на страничке его супруги и самого шоу-мена появились сотни встревоженных комментарий. Молодой супруге Диброва пришлось успокаивать всех встревоженных.

polinadibrova Мой дорогой муж, начался твой день и твой год.

- Друзья, не волнуйтесь! У нас все хорошо, - написала Полина. - Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. А мы с папой рядом, заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть.

В итоге под постом появились такие комментарии: «Здоровья казаку!», «Выздоравливайте скорее. Берегите друг друга», «Скорейшего восстановления! Дай Бог здоровья!» и «Отдыхайте и не пугайте больше нас так любимые!».

Напомним, супруги Полина и Дмитрий Дибровы из Ростова-на-Дону, пара воспитывает троих сыновей.

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ИСТОЧНИК KP.RU