Василий Голубев о «Евродоне»: «Это наш потенциал, который мы должны вернуть»

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:27:53+03:00

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Глава Ростовской области Василий Голубев категорично высказался в пользу возвращения «Евродона» на экономическую карту региона. По его словам, донское предприятие должно жить, предоставлять рабочие места и приносить финансовую прибыль — соответственно, его нужно реанимировать, причем уже в текущем году.

Задачу по возобновлению деятельности опального производителя индейки губернатор 17 февраля поставил своему заместителю Виктору Гончарову, а также главе министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константину Рачаловскому. Василий Голубев также напомнил о ранее достигнутых соглашениях с Минсельхозом России по возобновлению производства мяса индейки на Дону.

- Это наш потенциал, который мы должны вернуть. Должны заработать наши предприятия. В этом году задачу нужно решить. Мы понимаем, в каком направлении надо работать с банками, с федеральным министерством. Наши договоренности, к которым мы пришли после обсуждения в конце прошлого года с министром сельского хозяйства РФ, должны быть выполнены, - подчеркнул донской губернатор.

Отметим, что на состоявшейся в конце ноября прошлого года встрече Василия Голубева и главы Минсельхоза РФ Дмитрия Патрушева шла речь о том, что уже в первом квартале 2020 года «Евродон» должен начать функционировать. Полностью деятельность предприятия необходимо восстановить в течение 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU