2020-02-18T10:44:58+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: самый теплый день недели

Выясняем, какая погода ожидает ростовчан 18 февраля 2020 в Ростове-на-Дону
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, какая погода ожидает ростовчан 18 февраля 2020 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.Выясняем, какая погода ожидает ростовчан 18 февраля 2020 в Ростове-на-Дону. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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Погода в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: самый теплый день недели. Если верить прогнозам метеорологов, то вторник прямо создан для прогулок. В этот день обещают до плюс семи градусов выше нуля. При этом южного ветра практически не будет: его скорость оставит два метра в секунду. К вечеру похолодает до плюс трех градусов тепла.

А вот уже на следующий день, 19 февраля, в дневные часы до плюс четырех градусов. Погода испортится к пятнице, 21 февраля. В этот день обещают дождь и до плюс четырех градусов.

К слову, самым теплым 18 февраля за всю историю метеонаблюдений был в 1955 году. Тогда на дворе было до плюс 13 градусов. А вот самым холодным - в 1936-м. В тот день столбики термометров были на отметке до -24,9 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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