2020-02-18T10:55:03+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону подрядчика обвинили в хищении почти 10 миллионов рублей

За эти деньги должны были озеленить и благоустроить улицы Левобережная и Чемордачка
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
За эти деньги должны были озеленить и благоустроить улицы Левобережная и Чемордачка. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.За эти деньги должны были озеленить и благоустроить улицы Левобережная и Чемордачка. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.
Изменить размер текста:

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Речь идет о хищении крупной суммы денег. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

По данным надзорного ведомства, под подозрением - подрядчик, который должен был произвести работы по благоустройству улиц Левобережная и Чемордачка. Кроме того, на них должны были появиться еще и зеленые насаждения. С организацией, которую он возглавляет, был заключен контракт на сумму почти в десять миллионов рублей.

- Однако обязанности по договору подрядчик не исполнил, а в актах указал недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, присвоив более 9,9 млн руб. бюджетных средств, - говорится в официальном сообщении региональной прокуратуры.

Известно, что согласно законодательству, максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сотни мертвых тушек: в Ростове был зафиксирован факт массовой гибели рыбы
В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид кавказской многоножки
«Тарасов, бей!»: супруг Анастасии Костенко опять взялся за старое
Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за IV квартал 2019: кому и сколько
Телеведущая Мария Петрова возглавила пресс-службу администрации Ростова
Забил кулаками до смерти: В Ростовской области дважды судили мужчину, который погубил свою жену
В Ростове-на-Дону подрядчика обвинили в хищении почти 10 миллионов рублей
Погода в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: самый теплый день недели
Василий Голубев о «Евродоне»: «Это наш потенциал, который мы должны вернуть»
«Здоровья казаку!»: Поклонники встревожены состоянием Дмитрия Диброва
В Ростове бухгалтера гимназии осудят за кражу 14,5 млн рублей
Пошли вторые сутки: В городе Шахты 25 тысяч человек остались без воды
Бывшего начальника пресс-службы ростовской администрации выпустили из под домашнего ареста
Масштабные отключения света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: где и когда
В Ростове-на-Дону тушили столовую лицея на улице Содружества
Ростовчанина Дмитрия Диброва в обморочном состоянии экстренно доставили в больницу
Мужчину со множеством татуировок разыскивают в Ростовской области
В Ростове агрессивные псы пугают местных жителей Северного микрорайона
В Ростове изъяли более 20 тысяч флаконов нелегальных духов
Под суд пойдет директор компании, благоустроившей Левобережную и Чемордачку
В Ростовской области к штрафу приговорили бывшую сотрудницу таможни за лжеинвалидность
В Ростове может произойти нашествие крыс
В Ростове потратят почти миллиард рублей на капитальный ремонт роддома