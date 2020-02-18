В Ростове-на-Дону подрядчика обвинили в хищении почти 10 миллионов рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T10:55:03+03:00

За эти деньги должны были озеленить и благоустроить улицы Левобережная и Чемордачка. Фото: мэрия Ростова-на-Дону.

За эти деньги должны были озеленить и благоустроить улицы Левобережная и Чемордачка

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В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Речь идет о хищении крупной суммы денег. Об этом рассказали в прокуратуре Ростовской области.

По данным надзорного ведомства, под подозрением - подрядчик, который должен был произвести работы по благоустройству улиц Левобережная и Чемордачка. Кроме того, на них должны были появиться еще и зеленые насаждения. С организацией, которую он возглавляет, был заключен контракт на сумму почти в десять миллионов рублей.

- Однако обязанности по договору подрядчик не исполнил, а в актах указал недостоверные сведения об объемах и стоимости выполненных работ, присвоив более 9,9 млн руб. бюджетных средств, - говорится в официальном сообщении региональной прокуратуры.

Известно, что согласно законодательству, максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до одного миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU