Забил кулаками до смерти: В Ростовской области дважды судили мужчину, который погубил свою жену

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:07:26+03:00

С первым решением суда он не согласился

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В Ростовской области на скамье подсудимых оказался мужчина, который до смерти забил свою супругу. Инцидент произошел Белокалитвинском районе Дона.

Как рассказали в прокуратуре региона, причиной конфликта стала бытовая ссора. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. В итоге нанес своей супруге множественные удары, в том числе кулаками по голове. Травмы, которые получила несчастная, оказались несовместимыми с жизнью: женщина скончалась, а ее муж отправился за решетку.

Известно, что суд назначил ему 8,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима. Но дончанин, видимо, посчитал, что это слишком суровый приговор и решил его обжаловать в Ростовском областном суде. Однако суд высшей инстанции согласился с мнением прокурора и оставил приговор без изменения.

К слову, максимальное наказание предусмотренное законодательством, составляет до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU