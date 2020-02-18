2020-02-18T11:22:05+03:00
Общество

Телеведущая Мария Петрова возглавила пресс-службу администрации Ростова

САВВА СТРЕЛЬЦОВ
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Марию Петрову знают как телеведущую канала «Дон-ТР». Фото: скриншот с youtube.comМарию Петрову знают как телеведущую канала «Дон-ТР». Фото: скриншот с youtube.com
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Новым пресс-секретарем ростовской мэрии стала экс-телеведущая Мария Петрова. Об этом назначении сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Петрова зарекомендовала себя работой на телеканале «Дон-ТР», где, в частности, вела программу «Вечер в большом городе», а также утренний блок новостей.

Отметим, что предыдущим пресс-секретарем горадминистрации была Мария Давыдова, которую вчера, 17 февраля, выпустили из под домашнего ареста.

Женщину задержали 19 декабря прошлого года. В ее отношении расследуется дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом к возбуждению дела стали материалы проверки УФАС России по Ростовской области, в результате которых был выявлен картельный сговор при проведении закупки на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности администрации донской столицы. Разбирательства начались после того, как бывший PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько дал показания против Давыдовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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