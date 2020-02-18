Телеведущая Мария Петрова возглавила пресс-службу администрации Ростова

18 Февр. 2020 2020-02-18T11:22:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Новым пресс-секретарем ростовской мэрии стала экс-телеведущая Мария Петрова. Об этом назначении сообщает пресс-служба администрации донской столицы.

Петрова зарекомендовала себя работой на телеканале «Дон-ТР», где, в частности, вела программу «Вечер в большом городе», а также утренний блок новостей.

Отметим, что предыдущим пресс-секретарем горадминистрации была Мария Давыдова, которую вчера, 17 февраля, выпустили из под домашнего ареста.

Женщину задержали 19 декабря прошлого года. В ее отношении расследуется дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Поводом к возбуждению дела стали материалы проверки УФАС России по Ростовской области, в результате которых был выявлен картельный сговор при проведении закупки на оказание услуг по информационному сопровождению деятельности администрации донской столицы. Разбирательства начались после того, как бывший PR-директор ФК «Ростов» Денис Штанько дал показания против Давыдовой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшего начальника пресс-службы ростовской администрации выпустили из под домашнего ареста

Марию Давыдову освободили под подписку о невыезде (подробности)

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU