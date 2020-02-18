2020-02-18T11:37:28+03:00
Общество

Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за IV квартал 2019: кому и сколько

Выясняем, сколько в Ростовской области составил прожиточный минимум за IV квартал 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, сколько в Ростовской области составил прожиточный минимум за IV квартал 2019.Выясняем, сколько в Ростовской области составил прожиточный минимум за IV квартал 2019.Фото: Ольга КОСТИНА
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Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону IV квартал 2019: кому и сколько. Известно, что постановление о его размере было принято накануне, 17 февраля. В частности, больше всего он у работающего населения - 10 699 рублей, на втором месте дети - 10 402 рубля, а на третьем пенсионеры - 8 146 рублей.

Как рассказали в региональном правительстве, прожиточный минимум определяют каждый квартал. Учитываются данные Ростовстата о потребительских ценах на продукты питания, входящие в продуктовую корзину, а также на непродовольственные товары и платные услуги.

Чиновникам эта цифра необходима для того, чтобы правильно оценить уровень жизни населения при разработке и реализации региональных социальных программ.

Кроме того, он нужен для того, чтобы определять размер социальных пособий, выплат и других видов социальной поддержки малоимущим, устанавливаемых на областном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за IV квартал 2019: кому и сколько
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