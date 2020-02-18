В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид кавказской многоножки

18 Февр. 2020 2020-02-18T12:15:36+03:00

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В Красную книгу Республики Адыгея будет занесен редкий реликтовый вид кавказской многоножки Hirudicryptus abchasicus. Об этом сообщил доцент кафедры «Биология и общая патология» ДГТУ Александр Евсюков.

Известно, что вид был описан относительно недавно, в 2015 году. И обитает в лесах Абхазии, Адыгеи и на близлежащих территориях Краснодарского края. Ученые предполагают, что он появился на Кавказе еще в эпоху олигоцена, то есть 33-23 млн лет назад. К такому выводу специалисты пришли, сравнив его с тремя другими видами этого же рода. Сородичи обитают на Тайване, в Непале и Макаронезии. Таким образом, кавказский вид выступает своеобразным мостом для остальных видов этого рода, замыкая разрыв между Канарскими островами и Непалом.

Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ

– Этот вид достаточно редкий, мы находим его в единичных экземплярах, – рассказал Александр Евсюков. – Сейчас он описан по одному самцу и одной самке. Причем самка подробно не исследовалась, так как найдено лишь несколько экземпляров.

Фото: предоставлено информационной службой ДГТУ

Исследование многоножек проводят на рентгеновском компьютерном микротомографе. А в ближайшее время ученые опорного вуза приступят к изучению животного на сканирующем электронном микроскопе, чтобы обнаружить дополнительные особенности этого вида. Кроме того, планируется провести генетические исследования, которые позволят уточнить примерное время разрыва ареала и появления нового вида.