В Ростовской области пьяный дончанин угнал две машины

18 Февр. 2020 2020-02-18T13:27:00+03:00

Подозреваемый в угоне находится под подпиской о невыезде Фото: Мария АНАНОВА

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Донские полицейские задержали в Миллеровском районе Ростовской области подозреваемого в двух угонах. Как сообщает пресс-служба донского главка МВД, 19-летний мужчина был ранее привлекался к ответственности за угон.

По предварительной информации, подвыпивший подозреваемый увидел припаркованную «десятку» и решил прокатиться. Эта машина быстро ему надоела, поэтому мужчина бросил автомобиль. После этого дончанин увидел другую машину с открытой дверью и оставленным ключом зажигания, поэтому решил продолжить поездку на «девятке».

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют мужчину по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. На подозреваемого был составлен административный протокол о нарушении ПДД.

19-летний дончанин находится под подпиской о невыезде. Похищенные автомобили переданы законным владельцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU