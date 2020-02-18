В Ростовской области уничтожили 9 тонн фруктов

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:38:16+03:00

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В донском регионе было уничтожено 7,5 тонн киви и 1,5 тонны болгарского перца. Причиной стало отсутствие на ящиках с плодами специальной маркировки. Информация об этом появилась на сайте Южного таможенного управления 18 февраля.

На одном из стационарных постов ГИБДД в Ростовской области полицейские остановили грузовик для проверки. В ходе осмотра выяснилось, что автомобиль был загружен фруктами. Однако на ящиках с плодами отсутствовала необходимая для беспрепятственной перевозки по стране маркировка. Также не было и других документов, свидетельствующих о качестве фруктов.

В этом случае невозможно установить откуда их привезли, как вырастили, каким образом хранили. Это может подвергнуть опасности того, кто их купит.

В конечном итоге сотрудники таможни изъяли и уничтожили 9 тонн плодов: 7,5 тонны свежих киви и 1,5 тонны красного болгарского перца.

Эта история заставляет задуматься об эффективности такой жесткой меры, как физическая ликвидация продуктов питания. С одной стороны, фрукты перевозились незаконно, и сотрудники таможни имеют полное право изъят товар, не только с точки зрения закона, но и здравого смысла. Однако, в Ростовской области, как и во многих других регионах, наверняка есть те, кто нуждается в свежих фруктах, кому их не хватает. Детские дома, больницы, пансионаты не отказались бы от такой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU