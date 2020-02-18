2020-02-18T14:38:16+03:00
Общество

В Ростовской области уничтожили 9 тонн фруктов

Сотрудники южной таможни обнаружили, что плоды перевозили без документов
Дадаян Давид
Поделиться:
Ящики с киви. Фото: Южное таможенное управлениеЯщики с киви. Фото: Южное таможенное управление
Изменить размер текста:

В донском регионе было уничтожено 7,5 тонн киви и 1,5 тонны болгарского перца. Причиной стало отсутствие на ящиках с плодами специальной маркировки. Информация об этом появилась на сайте Южного таможенного управления 18 февраля.

На одном из стационарных постов ГИБДД в Ростовской области полицейские остановили грузовик для проверки. В ходе осмотра выяснилось, что автомобиль был загружен фруктами. Однако на ящиках с плодами отсутствовала необходимая для беспрепятственной перевозки по стране маркировка. Также не было и других документов, свидетельствующих о качестве фруктов.

В этом случае невозможно установить откуда их привезли, как вырастили, каким образом хранили. Это может подвергнуть опасности того, кто их купит.

В конечном итоге сотрудники таможни изъяли и уничтожили 9 тонн плодов: 7,5 тонны свежих киви и 1,5 тонны красного болгарского перца.

Эта история заставляет задуматься об эффективности такой жесткой меры, как физическая ликвидация продуктов питания. С одной стороны, фрукты перевозились незаконно, и сотрудники таможни имеют полное право изъят товар, не только с точки зрения закона, но и здравого смысла. Однако, в Ростовской области, как и во многих других регионах, наверняка есть те, кто нуждается в свежих фруктах, кому их не хватает. Детские дома, больницы, пансионаты не отказались бы от такой помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор «Ростелекома» в Ростове-на-Дону провел урок по цифровому лидерству в «Кванториуме»
В Ростовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ
Дорогая рыбка: в Батайске продают карпа за три миллиарда рублей
В Таганроге прошел первый запуск нового самолета-амфибии для ВМФ России
В Ростовской области уничтожили 9 тонн фруктов
В Ростовской области пьяный дончанин угнал две машины
Сотни мертвых тушек: в Ростове произошла массовая гибель рыбы
В Красную книгу Адыгеи занесут реликтовый вид кавказской многоножки
«Тарасов, бей!»: супруг Анастасии Костенко опять взялся за старое
Величина прожиточного минимума в Ростове-на-Дону за IV квартал 2019: кому и сколько
Телеведущая Мария Петрова возглавила пресс-службу администрации Ростова
Забил кулаками до смерти: В Ростовской области дважды судили мужчину, который погубил свою жену
В Ростове-на-Дону подрядчика обвинили в хищении почти 10 миллионов рублей
Погода в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: самый теплый день недели
Василий Голубев о «Евродоне»: «Это наш потенциал, который мы должны вернуть»
«Здоровья казаку!»: Поклонники встревожены состоянием Дмитрия Диброва
В Ростове бухгалтера гимназии осудят за кражу 14,5 млн рублей
Пошли вторые сутки: В городе Шахты 25 тысяч человек остались без воды
Бывшего начальника пресс-службы ростовской администрации выпустили из под домашнего ареста
Масштабные отключения света в Ростове-на-Дону 18 февраля 2020: где и когда
В Ростове-на-Дону тушили столовую лицея на улице Содружества
Ростовчанина Дмитрия Диброва в обморочном состоянии экстренно доставили в больницу
Мужчину со множеством татуировок разыскивают в Ростовской области
В Ростове агрессивные псы пугают местных жителей Северного микрорайона
В Ростове изъяли более 20 тысяч флаконов нелегальных духов
Под суд пойдет директор компании, благоустроившей Левобережную и Чемордачку
В Ростовской области к штрафу приговорили бывшую сотрудницу таможни за лжеинвалидность
В Ростове может произойти нашествие крыс
В Ростове потратят почти миллиард рублей на капитальный ремонт роддома