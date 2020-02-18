В Таганроге прошел первый запуск нового самолета-амфибии для ВМФ России

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:02:31+03:00

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В Таганроге состоялся первый запуск нового самолета-амфибии для ВМФ России. Уникальный борт Бе-200ЧС поднялся в небо для летных испытаний с аэродрома Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева. Об этом сообщило авиастроительное предприятие.

- После прохождения программы предъявительских и приемо-сдаточных испытаний, Бе-200ЧС будет передан заказчику для эксплуатации в составе морской авиации ВМФ России, - пояснили в пресс-службе Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева.

Запуск самолета-амфибии говорит о возобновления контракта между ТАНТК имени Бериева и Минобороны. Бе-200ЧС является представителем модернизированной серии, в конструкцию которой были внесены серьезные изменения. Взлетевший сегодня самолет является первым из партии. Условия поставки и объем партии держатся в секрете.

Флотский самолет темно-серого цвета. Он сможет нести спасательные контейнеры с аварийным плотиком и запасом воды и пищи для сброса на воду. Такие борта будут использоваться в поисково-спасательных операциях, а также для попутного наблюдения и разведки. Максимально патрулировать Бе-200ЧС, на удалении 500 километров от аэродрома базирования, сможет порядка шести часов на высоте от 100 до 8000 метров, со скоростью 220 км/ч. Максимальная скорость - 610 км/ч. Эвакуировать самолет сможет до 60 человек. В экипаж будут входить три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU