Дорогая рыбка: в Батайске продают карпа за три миллиарда рублей

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:33:09+03:00

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В Батайске Ростовской области мужчина продает карпа кои за три миллиарда рублей. Кроме того, он ищет покупателя для еще одной редкой декоративной рыбы. Объявления появилось на сайте бесплатных объявлений в интернете.

Карпы кои — одомашненные водоплавающие существа. Они отличаются необычный, разноцветной окраской с причудливыми узорами на теле. Как правило они обитают в Японии, но поклонники Кои разводят их по всему миру. Живут такие карпы в охраняемых водоемах, или аквариумах.

Андрей из Батайска понимает, какую ценность они представляют для того, кто разбирается в видах рыбы. Однако в личной беседе с корреспондентом издания, мужчина признался, что ценник «слегка завышен».

- На самом деле я продаю их по три тысячи рублей за штуку, а на сайте такая огромная сумма для привлечения внимания, - отметил продавец.

- Всего у меня их восемь штук. Продам только две, а остальные себе оставлю.

Объявление о продаже Карпов. Фото: сайт "Юла"

Одна из рыбок в объявлении — это карп кои хи утсури. 25-и сантиметровое «создание» имеет яркий оранжевый цвет и черные пятна. Выглядит впечатляюще. Другой представитель семейства — карп кои дойцу. Отличается серебристым цветом тела, который на свету переливается в золотой. Вместе с рыбой мужчина продает специальный корм из Японии.

ИСТОЧНИК KP.RU