2020-02-18T16:37:54+03:00
Общество

В Ростовской области превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ

На Дону больше 24,3 тысячи заболевших
Ольга ГОПАЛО
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Эпидпорог на Дону по-прежнему превышен.Эпидпорог на Дону по-прежнему превышен.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области по-прежнему превышен эпидпорог по гриппу и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. Известно, что за неделю к врачам с жалобами на высокую температуру, боль в горле, кашель и насморк обратились более 24,3 тысячи человек. При этом превышение эпидемического порога составляет почти 14 процентов. В донской столице из них - семь тысяч заболевших и эпидемический порог находится на уровне многолетних показателей.

Кроме того, вирусы гриппа были лабораторно подтверждены у 22 из них. У 16 из них был обнаружен штамм типа В, а у остальных - А(Н1N1)pdm09, который в народе называют свиным гриппом.

Эпидемиологи говорят, что предстоящие праздники, когда организуются массовые гуляния — особый риск для людей не привитых от гриппа. Поэтому просят относится к таким прогулкам осторожнее, а также соблюдать меры профилактики. А если в заболели, то оставаться дома и вызвать врача.

ИСТОЧНИК KP.RU

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