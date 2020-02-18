Директор «Ростелекома» в Ростове-на-Дону провел урок по цифровому лидерству в «Кванториуме»

18 Февр. 2020 2020-02-18T16:39:19+03:00

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Директор Ростовского филиала «Ростелекома»Сергей Мордасов выступил передучениками детского технопарка «Кванториум» с лекцией по цифровому лидерству. Топ-менеджер компании, один из победителей конкурса «Лидеры России»рассказал ребятам о том, как добитьсяуспеха в современном мире.На встрече участники обсудили реалии и перспективы цифровой экономикидля будущих специалистов: от виртуального профиля студента до списка самых востребованных профессий из рейтингаForbes. Во встрече приняли участие школьники 12-14 лет, многие из которых находятся на этапе профессионального самоопределения.

- Мир стремительно меняется: 90% всех данных появились за последние два года. Очевидно, что и требования к компетенциям сотрудников прогрессируют. Актуальны так называемые “гибридные вакансии”, требующие от соискателей навыков, никогда прежде не сочетавшихся в одной профессии. В их основе – понимание кандидатом того, как человек ведет себя в цифровом мире. Например, разработчики мобильных приложений – уже не просто программисты. Они должны писать коды, владеть дизайном интерфейсов, поведенческой экономикой и маркетингом, – рассказал Сергей Мордасов, директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком».

Ученики и преподаватели познакомили гостяс проектами «Кванториума», созданными в том числе при поддержке «Ростелекома». Среди них–виртуальная лаборатория по выращиванию растений, объекты дополненной реальности, модель осетровойаквафермы, генераторыводородной энергетики и другие разработки юных техников.Сергей Мордасов оценил достижения ребят и особенно отметил возможность коллаборации разных направлений деятельности учеников для воспитания разносторонних компетенций.

- Для нас крайне важно, что “Ростелеком” реально участвует в работе “Кванториума”. Ребята осваивают возможности программирования интернета вещей на обучающем стенде “Умный дом” от национального цифрового провайдера, мы вместе создаем виртуальную лабораторию по выращиваниюмеристемных растений и регулярно организуем встречи с экспертами компании. Все это помогает научить ребят соответствовать требованиям современного рынка, – прокомментировал Сергей Савченко, директор детского технопарка «Кванториум» в Ростове-на-Дону.

Напомним, что в Ростове-на-Дону «Кванториум» работает на территории Донского государственного технического университета, а такжев областном Центре технического творчества учащихся («Аэроквантум»). Соглашение о сотрудничестве между «Ростелекомом» и ростовским технопарком подписано в июле 2018 года и предполагает совместную работу над проектами, мастер-классы и стажировки в компании.