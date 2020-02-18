2020-02-18T17:11:53+03:00
Общество

Запахи на сто миллионов: В Ростове-на-Дону накрыли цех элитной парфюмерии

Сейчас полицейские выясняют, куда должны были доставить контрафакт перед праздниками
Ольга ГОПАЛО
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Сейчас полицейские выясняют, куда должны были доставить контрафакт перед праздниками.Сейчас полицейские выясняют, куда должны были доставить контрафакт перед праздниками.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Контрафактный парфюм не попадет в качестве подарка к десяткам тысяч человек. Полицейские накрыли цех по производству элитной парфюмерии.

Там же хранили и готовый товар. Как оказалось, ароматное добро находился в складском помещении в Железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Здесь же нашли оборудование для розлива жидкости во флаконы, упаковочный материал, фурнитуру с нанесенными товарными знаками известных производителей, масла и отдушки, используемые для производства парфюмерии. А кроме того, более 20 тысяч флаконов, готового к реализации товара.

По предварительным данным, ущерб, причиненный правообладателям, превышает 100 миллионов рублей.

Под подозрением 38-летний ростовчанин, его подозревают в организации ароматного бизнеса.

- В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают места реализации контрафактного товара, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, - а также логистические маршруты.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров». За это предусмотрен крупный денежный штраф и до четырех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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