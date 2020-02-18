2020-02-18T17:21:53+03:00
Общество

У жителя Ростовской области прямо на дороге отобрали машину из-за долгов

Он оказался должен 140 тысяч рублей
Ольга ГОПАЛО
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Нарушитель теперь и вовсе может остаться без машины.Нарушитель теперь и вовсе может остаться без машины.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Пешком до дома пришлось добираться жителю Ростовской области, чей автомобиль остановили прямо на дороге.

Как оказалось, в это время в Белокалитвенском районе Дона проходил совместный рейд судебных приставов и госавтоинспекоров.

В результате, сотрудники ДПС остановили машину мужчины. Выяснилось, что у того не было водительских прав. А когда нарушителя пробили по другой базе данных, то оказалось, что он еще и злостный неплательщик: она задолжал в общей сложности 140 тысяч рублей.

В итоге автомобиль у него арестовали прямо на месте, вручив реквизиты для оплаты задолженности. А еще добавили, что если он вдруг не заплатит долг, то автомобиль уйдет с молотка.

Как добавили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области, совместные рейдовые мероприятия - эффективная мера, которая будет продолжена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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