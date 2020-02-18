2020-02-18T17:30:10+03:00
Общество

Бывший парк 8 марта хотят отобрать у арендатора

Заброшенный участок планируют превратить в благоустроенную зону отдыха
Дина Горбачева
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Бывший парк 8 марта хотят превратить в благоустроенную зону отдыхаБывший парк 8 марта хотят превратить в благоустроенную зону отдыха
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Бывший парк 8 марта хотят отобрать у арендатора. Договор аренды городская мэрия планирует прекратить досрочно для того, чтобы благоустроить территорию. Об этом сообщила пресс-служба ростовской администрации.

Парк Дмитрия Ростовского по ул. Полевой, 14 б, на сегодняшний день, находится в аренде у Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ). Сейчас там не производится уборка, обрезка сухих веток, не косится трава. В связи с чем, власти и решили принять меры.

В районе парка им. Дмитрия Ростовского много домов, жителям которых, необходима благоустроенная зона отдыха. По их просьбам администрацией Ленинского района в 2020 планируется привести территорию в порядок. А именно, высадить декоративное озеленение, создать детскую игровую зону с разделением на разные возрастные группы, спортивную площадку и огороженное место для выгула собак.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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