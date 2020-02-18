2020-02-18T17:36:00+03:00
Общество

Webometrics 2020: В ТОП-50 лучших вузов страны попал ДГТУ

А в мировом рейтинге опорный университет Ростовской области поднялся почти на 30 позиций
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ДГТУ.Фото: ДГТУ.
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Стали известны результаты престижного мирового рейтинга Webometrics 2020. Ее опубликовала входящая в состав Национального исследовательского совета Испании исследовательская группа Cybermetrics Lab.

Известно, что результаты публикуются дважды в год. А в оценке участвуют около 25 тысяч вузов мира. При этом к ранжированию допускаются меньше половины - всего 12 тысяч университетов.

Так, учебные заведения оценивают по таким показателям, как количество ссылок с других ресурсов, открытость, то есть количество загруженных на сайт и проиндексированных поисковой системой Google документов, а также академическое качество - речь идет о цитируемости научных публикаций на основе аналитических данных исследовательской группы SCImago.

Как казалось, в ТОП-50 лучших вузов страны по итогам ранжирования вошел Донской государственный технический университет. Он занимает 47-е место в России. А вот в мировом рейтинге опорный университет Ростовской области занял 2 779-е место и поднялся почти на 30 позиций.

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