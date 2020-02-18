Без наркоза: В Ростове-на-Дону провели операцию 84-летнему пенсионеру

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:56:34+03:00

А на следующий день он уже начал ходить по палате

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Думал ли ветеран Петр Климченко из Ростова-на-Дону, что ему удастся пережить в 84 года. В свое время мальчишкой он прошел все тяготы военных лет. А теперь еще и операцию без наркоза.

- Я почувствовал себя очень плохо: пожелтели белки глаз и кожа. Родные вызвали «скорую», и меня доставили в больницу, - вспоминает он. - За свою жизнь повидал многое. И на границе служил. И в милиции. Но всегда сталкивался с внимательным отношением врачей.

Медики назначили пенсионеру необходимые исследования и анализы. И быстро выявили причину плохого самочувствия - камень, перекрывший желчевыводящие протоки.

Но, как оказалось, операция проводилась без наркоза. Пациент был в сознании, мог слышать и видеть все, что происходило в операционной.

- Современные технологии и оборудование сегодня позволяют быстро, безболезненно и с наименьшим числом осложнений выполнить подобные операции, - ввел в курс дела заместитель главного врача по хирургии ГБСМП Вадим Бондаренко. - При таких современных малоинвазивных хирургических технологиях наркоз не требуется.

В итоге, хирурги провели современную операцию по дроблению и извлечению камней, перекрывших желчевыводящие протоки. Причем, не только наркоз, разрезы во время проведения хирургического вмешательства были не нужны.

А уже на следующий день после операции, ветеран даже начал вставать с кровати и ходить по палате. И теперь Петр Александрович очень благодарен врачам.

ИСТОЧНИК KP.RU