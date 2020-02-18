Построить четыре разноуровневые развязки: ростовские власти планируют разгрузить Нагибина

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:03:49+03:00

Глава департамента автомобильных дорог заявил, что в этом году начнется сбор данных о стоимости масштабного проекта

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Власти Ростова-на-Дону планирует решить проблему пробок на проспекте Нагибина путем строительства четырех разноуровневых развязок. О деталях проекта на пресс-конференции рассказал директор департамента автомобильных дорог администрации города Алексей Войтенко.

Когда начнется реконструкция дорожной сети, говорить пока рано. Однако все понимают, что бесконечные заторы на Нагибина, сами по себе не исчезнут. Нужны кардинальные изменения.

- Необходим комплексный подход. Следует построить 4 разноуровневые развязки от начало до самого конца проблемного участка: на Нариманова, Ларина, Ленина и на площади Гагарина. Кроме того, нужен подземный пешеходный переход на Текучева, так как рядом находится ДГТУ. Там всегда дорогу переходит большое количество человек, - отметил Войтенко.

Глава департамента также упомянул, что новый надземный пешеходный переход должен появится к улице Нансена в районе моста. Еще один «просится» вблизи улицы Герасименко, где сейчас люди переходят дорогу по светофору.

О сроках реализации проекта пока ничего неизвестно. В этом году администрация планирует подготовить первичные документы и узнать стоимость масштабных реконструкций. Алексей Войтенко заявил, что только после этого можно приступить к проектированию.

- Это перспектива не близкая и не дешевая, - добавил директор департамента.

Действительно, проспект Нагибина «задыхается» в бесконечных пробках. Каждый день в час-пик там собираются сотни автомобилей. Проехать становится просто невозможно. Многие люди не выдерживают, выходят из автобусов, маршруток и идут пешком.

Все дело в том, что жители Северного района добираются в центр и обратно в основном по Нагибина. Дорога не вмешает такое количество транспорта. Тем более, что с каждым годом его становится все больше и больше.

ИСТОЧНИК KP.RU