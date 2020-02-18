2020-02-18T18:36:33+03:00
Происшествия

В Ростовской области мужчина зарезал своего сына

На подозреваемого завели уголовное дело по статье «Убийство»
Дадаян Давид
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Подозреваемый задержан.Подозреваемый задержан.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В селе Колушкино Ростовской области мужчина зарезал своего сына. Инцидент случился накануне 17 февраля.

По данным собственного источника издания в правоохранительных органах, 54-летний мужчина находился дома вместе со своим сыном. День обещал быть спокойным, но в конечном итоге все закончилось трагедией.

Привычное общение отца и ребенка в какой-то момент прервалось и начался скандал. Папу охватила ярость, он не выдержал и схватил в руку кухонный нож. Мужчина стал бил им своего сына в живот.

- От полученных ран 28-летний парень скончался на месте, - отметил источник. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

На данный момент правоохранители проводят все необходимые экспертизы и устанавливают детали случившегося. Если вина мужчины будет доказана, он отправится в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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