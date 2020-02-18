В Ростовской области мужчина зарезал своего сына
В селе Колушкино Ростовской области мужчина зарезал своего сына. Инцидент случился накануне 17 февраля.
По данным собственного источника издания в правоохранительных органах, 54-летний мужчина находился дома вместе со своим сыном. День обещал быть спокойным, но в конечном итоге все закончилось трагедией.
Привычное общение отца и ребенка в какой-то момент прервалось и начался скандал. Папу охватила ярость, он не выдержал и схватил в руку кухонный нож. Мужчина стал бил им своего сына в живот.
- От полученных ран 28-летний парень скончался на месте, - отметил источник. - В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Убийство».
На данный момент правоохранители проводят все необходимые экспертизы и устанавливают детали случившегося. Если вина мужчины будет доказана, он отправится в тюрьму.
ИСТОЧНИК KP.RU