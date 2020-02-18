2020-02-18T19:08:06+03:00
Происшествия

В Ростове ищут попавшую две недели назад Екатерину Зильберштейн

Девушка может быть в Ростове или Ставрополе
Виктория Никитина
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В Ростове разыскивают пропавшую девушкуВ Ростове разыскивают пропавшую девушкуФото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
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В донской столице ищут молодую девушку, пропавшую более двух недель назад.

23-летняя Екатерина Зильберштейн ушла из дома еще третьего февраля. Уже две недели близкие девушки не могут с ней связаться. Последнее время она жила в Ростове. Родственники Екатерины уверяют, что она либо по-прежнему находится в донской столице, либо в Ставрополе. Родные встревожились и обратились за помощью к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».

Рост Екатерины около 165 сантиметров. Она худощавого телосложения, с темными волосами ниже плеч и голубыми глазами. В день исчезновения она была одета в серую короткую шубу, голубые джинсы и черные ботинки.

- Если вы знаете, где может находиться Екатерина Зильберштейн, просьба звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Юг».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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