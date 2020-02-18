В Ростовской области труп мужчины обнаружили на рельсах

18 Февр. 2020 2020-02-18T19:38:04+03:00

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На железнодорожных путях в Таганроге обнаружили труп мужчины.

Инцидент произошел днем 17 февраля на улице Петровской. На вид погибшему около 55-60 лет. Труп нашли на подъездных железнодорожных путях к торговому морскому порту Таганрога. На трупе были явные признаки железнодорожного травмирования. Вероятнее всего, горожанина сбил поезд.

- По факту случившегося проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, - сообщили в Южном СУТ СК.

В настоящее время устанавливается личность погибшего мужчины.

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ИСТОЧНИК KP.RU