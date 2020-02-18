В Ростове воспитанник детского реабилитационного центра устроил дедовщину

18 Февр. 2020 2020-02-18T20:25:49+03:00

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В донской столице 14-летний воспитанник социально-реабилитационного центра избивал малышей.

Побои несколько раз были зафиксированы медсестрой учреждения. Стоит отметить, что руководство знало о происходящем, но вмешаться в ситуацию не посчитало нужным. На агрессивного подростка жаловались и учителя. Но один из травмированным малышей написал записку и передал преподавателю, а тот в свою очередь уже обратился к правоохранителям. Об этом сообщили на «Первом канале».

По данным журналистов, подростка забрал отец, кроме того, ранее он уже имел проблемы с законом. В настоящее время учреждение проверяют специалисты министерства труда, следственный комитет и прокуратура. Все руководство было уволено.

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ИСТОЧНИК KP.RU