В Ростове вспыхнул гараж вместе со стоящим в нем автомобилем
В Ростове сгорел гараж вместе с иномаркой.
Инцидент произошел 18 февраля около семи часов утра на Рабочей площади в районе дома №5. По неизвестной причине вспыхнул гараж вместе со стоящим в нем автомобилем Hyundai Creta. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных.
К моменту приезда огнеборцев пламя охватило десять квадратных метров. Чтобы полностью потушить огонь, пожарным понадобилось всего 20 минут. К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники.
- В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU