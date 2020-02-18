В Ростове вспыхнул гараж вместе со стоящим в нем автомобилем

18 Февр. 2020 2020-02-18T21:07:53+03:00

В Ростове автомобиль сгорел вместе с гаражом. Фото: соцсети

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В Ростове сгорел гараж вместе с иномаркой.

Инцидент произошел 18 февраля около семи часов утра на Рабочей площади в районе дома №5. По неизвестной причине вспыхнул гараж вместе со стоящим в нем автомобилем Hyundai Creta. Местные жители незамедлительно вызвали пожарных.

К моменту приезда огнеборцев пламя охватило десять квадратных метров. Чтобы полностью потушить огонь, пожарным понадобилось всего 20 минут. К тушению привлекали восемь спасателей и две единицы техники.

- В результате происшествия никто не пострадал. Причину возгорания устанавливают, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU