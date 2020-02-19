В Ростове водитель на иномарке сбил женщину

19 Февр. 2020 2020-02-19T13:09:27+03:00

Женщину сбили на пешеходе. Врачи доставили ее в больницу. Фото: соц. сети.

С различными травмами ее доставили в больницу

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В Ростове-на-Дону водитель за рулем иномарки сбил женщину на пешеходном переходе. В результате ДТП ее доставили в больницу. Информация об этом сообщили в региональном ГИБДД.

По официальным данным, дорожно-транспортное происшествие случилось 19 февраля. Примерно в 11:20 водитель за рулем серой «Хедай-Сантафе» двигался по улице 28-линии. Поворачивая на Черевичкина он не заметил, как на дороге оказался пешеход. Женщина переходила дорогу по «зебре». Водитель не успел среагировать и сбил ее. Очевидцы происшествия сразу вызвали на место скорую помощь.

- В результате аварии пострадавшую доставили в больницу, - отметили в ведомстве. - На данный момент сотрудники ГИБДД проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU