Осужденного в Ростове Яна Сидорова этапировали в Ульяновскую область втайне от матери и адвоката

19 Февр. 2020 2020-02-19T18:37:23+03:00

Но в какую именно колонию его определили, никто не знает

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Ростовчанина Яна Сидорова, обвиняемого в подготовке массовых беспорядков, втайне от матери этапировали в Ульяновскую область.

втайне от матери, рассказала.

Яна Сидорова и Владислава Мордасова приговорили к шести годам колонии. Парней поймали возле правительства Ростовской области с плакатом в защиту погорельцев на Театральном спуске. По версии следствия, молодые люди готовили переворот в стране. Они вели телеграм-канал. Во вторник выяснилось, что Сидорова этапировали за 1,5 тысячи километров в Ульяновскую область. Пока неизвестно, в какой он именно колонии находится Ян. Этой информацией не обладают даже его родные и адвокат.

- Нам стало известно, что Яна этапировали в Ульяновскую область в конце января. Ни адвокат, ни я не знаем, где он сейчас. Мой ребенок от меня за 1,5 тысячи километров, как я его навещать буду, - сообщила порталу RostovGazeta мать осужденного Надежда Сидорова.

Родственники Яна проживают в Краснодарском крае. Где сейчас находится второй осужденный по делу Владислав Мордасов - никто также не знает.

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Приговор Сидорова и Мордасова ростовский суд оставил без изменения.

Парни собирались привлечь к массовым беспорядкам около 200 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU