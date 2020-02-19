2020-02-19T19:29:58+03:00
Общество

В Ростове опасный пешеходный переход обеспокоил местных жителей

Переход дороги в этом месте является настоящим испытанием
Виктория Никитина
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В Ростове появился опасный пешеходный переходВ Ростове появился опасный пешеходный переходФото: "КП" Архив
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Об опасном пешеходном переходе сообщили жители донской столицы в сервисе «Активный ростовчанин».

Горожане написали о зебре, которая ведет к бизнес-центру «Содружество» на улице Троллейбусной. По словам ростовчанина, перейти дорогу в этом месте является настоящим испытанием.

- Каждый день происходят экстренные торможения, которые порой заканчиваются авариями. Прошу рассмотреть вопрос оснащения перехода либо надземным переходом, либо переходом по кнопке с блокировкой движения автомобилей, - написал автор инициативы.

На сегодняшний день обращение поддержали только два человека, еще двое высказались против.

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Спускаться него небезопасно даже молодым людям, не говоря уже о пенсионерах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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