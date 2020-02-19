В Ростове опасный пешеходный переход обеспокоил местных жителей

19 Февр. 2020 2020-02-19T19:29:58+03:00

Переход дороги в этом месте является настоящим испытанием

Изменить размер текста: A A

Об опасном пешеходном переходе сообщили жители донской столицы в сервисе «Активный ростовчанин».

Горожане написали о зебре, которая ведет к бизнес-центру «Содружество» на улице Троллейбусной. По словам ростовчанина, перейти дорогу в этом месте является настоящим испытанием.

- Каждый день происходят экстренные торможения, которые порой заканчиваются авариями. Прошу рассмотреть вопрос оснащения перехода либо надземным переходом, либо переходом по кнопке с блокировкой движения автомобилей, - написал автор инициативы.

На сегодняшний день обращение поддержали только два человека, еще двое высказались против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ростовчане пожаловались на опасный подземный переход на Сельмаше.

Спускаться него небезопасно даже молодым людям, не говоря уже о пенсионерах.

ВНИМАНИЕ!

Давайте делать любимую газету вместе. Присылайте свои новости, фото и видео в редакцию «Комсомолки» на номер: 8 909-409-00-00 (WhatsApp). Пусть о них узнают все!

ИСТОЧНИК KP.RU